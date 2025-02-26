За две недели дорожные бригады привели в порядок целый ряд городских улиц.

Еще до наступления стабильно положительных температур в Омске стартовал ремонт дорог так называемым холодным асфальтом. Разбитые участки приводят в порядок там, где это остро необходимо.

Как сообщил мэр города Сергей Шелест, за последние две недели дорожники привели в порядок Фрунзенский и Комсомольский мосты, путепровод на улице Кирова, участки проспекта Мира, улиц Воровского, Герцена и других. Сегодня дорожники работают на перекрестке проспекта Королева и улицы Березовой.

– Вижу в комментариях в социальных сетях вопросы о том, насколько применяемый метод надежен. Хочу отметить, что это оптимальная история в наших климатических условиях в период окончания зимы – начала весны. Холодный мелкозернистый асфальт – это смесь битума и модифицирующих добавок. Прежде чем отремонтировать аварийный участок, поверхность дороги очищается от грязи, излишней влаги и инородных частиц, затем асфальтовая смесь укладывается и тромбуется ручным виброкатком, – пояснил Сергей Шелест.

Муниципальный асфальтовый завод будет запущен во второй половине марта. Тогда же и начнется плановый ремонт дорог в Омске.