Журналист Алексей Шевченко рассказал, на каких матчах можно будет увидеть нападающего.

Журналист Алексей Шевченко в прямом эфире ютуб-канала «СЭ Хоккейный» рассказал о примерной дате первой игры нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева в сезоне-2024/25. Форварда можно будет наблюдать на мартовских выездных матчах в Москве.

– Ткачев появится на мартовских матчах в Москве: «Спартак», Балашиха, «Динамо», по-моему, – отметил Шевченко. – Я ему предлагал сыграть в Балашихе, потому что «Авангард» из Балашихи и временно переехал в Омск, такой символизм. Но я так думаю, что на последние три матча Ткачев выйдет.

В завершение регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» сыграет три раза в столичном регионе: в Москве против «Динамо» 18 марта, в Балашихе против «Витязя» 20 марта, и в Мытищах против «Куньлуня» 22 марта.