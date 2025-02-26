Омск-Информ
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·Происшествия

Владелец средства передвижения пытался потушить его подручными средствами.

Вчера, 25 февраля, днем в Советском округе Омска загорелся снегоход на всей площади. Владелец средства пытался потушить пожар самостоятельно, но получил серьезные ожоги. Характер травм не уточняется.

Вскоре приехали 11 спасателей и ликвидировали возгорание с помощью двух единиц техники. А вот дорогостоящая техника, к сожалению, восстановлению уже не подлежит.

·Происшествия

Владелец средства передвижения пытался потушить его подручными средствами.

Вчера, 25 февраля, днем в Советском округе Омска загорелся снегоход на всей площади. Владелец средства пытался потушить пожар самостоятельно, но получил серьезные ожоги. Характер травм не уточняется.

Вскоре приехали 11 спасателей и ликвидировали возгорание с помощью двух единиц техники. А вот дорогостоящая техника, к сожалению, восстановлению уже не подлежит.