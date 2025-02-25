Женщина предоставила преступникам все данные для списания средств с карточки.

Мощенники обманули 82-летнюю жительницу Омска и похитили у нее 211 тыс. рублей. Как сообщили в полиции, сначала преступники позвонили пенсионерке и представились сотрудниками Министерства финансов. Они пообещали пожилой женщине материальную помощь и убедили ее перевести 11 тыс. рублей на неизвестные счета под проценты.

Когда пенсионерка перевела деньги, ей позвонили с предложением вложить более крупную сумму. Заподозрив обман, омичка отказалась и потребовала вернуть то, что она уже перевела.

Через пять дней мошенники снова связались с женщиной. Они собщили, что готовы вернуть деньги, но для этого им нужны фотографии банковской карты. Женщина сфотографировала свою карту с обеих сторон, отправила преступникам, и те списали с ее счета еще 200 тыс. рублей. Деньги они перевели в букмекерскую контору.

Полицейские возбудили уголовное дело. Преступников разыскивают.