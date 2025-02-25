Омск-Информ
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·Общество

Бесплатный талончик пациентке не дали.
Прокуратура сообщила о нарушениях прав жительницы Большереченского района Омской области. В Центральной районной больнице 41-летней женщине не дали талон.
– Установлено, что женщина, страдающая онкологическим заболеванием, нуждалась в медицинском лабораторном исследовании, однако вопреки закону лечебное учреждение не выдало ей необходимый талон, поэтому пациентке пришлось его оплачивать за свой счет, – сообщили в прокуратуре.
В связи с этим нарушением прокуратура внесла представление главврачу БУЗОО «Большереченская ЦРБ». После этого женщине возместили расходы на исследование – 5 тыс. рублей.
·Общество

Бесплатный талончик пациентке не дали.
Прокуратура сообщила о нарушениях прав жительницы Большереченского района Омской области. В Центральной районной больнице 41-летней женщине не дали талон.
– Установлено, что женщина, страдающая онкологическим заболеванием, нуждалась в медицинском лабораторном исследовании, однако вопреки закону лечебное учреждение не выдало ей необходимый талон, поэтому пациентке пришлось его оплачивать за свой счет, – сообщили в прокуратуре.
В связи с этим нарушением прокуратура внесла представление главврачу БУЗОО «Большереченская ЦРБ». После этого женщине возместили расходы на исследование – 5 тыс. рублей.