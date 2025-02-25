Омск-Информ
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·Общество

Вместо 59 не учится уже 61 класс.
По данным на 25 февраля, на карантин из-за ОРВИ в Омске закрыли 61 класс в 23 школах. Также занятия отменили в 80 группах 51 детского сада.
Как сообщает «Город55», еще вчера на карантине было 59 классов в 26 школах. Заболеваемость среди школьников увеличилась, но среди дошкольников уменьшилась – вчера были закрыты 69 групп в 48 детсадах.
·Общество

Вместо 59 не учится уже 61 класс.
По данным на 25 февраля, на карантин из-за ОРВИ в Омске закрыли 61 класс в 23 школах. Также занятия отменили в 80 группах 51 детского сада.
Как сообщает «Город55», еще вчера на карантине было 59 классов в 26 школах. Заболеваемость среди школьников увеличилась, но среди дошкольников уменьшилась – вчера были закрыты 69 групп в 48 детсадах.