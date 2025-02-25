Команда поднялась на четыре позиции вверх.

Омский «Авангард» занял первое место в новом Индексе силы. Этот показатель рассчитывается на основе выступлений клубов в текущем сезоне КХЛ. Одержав шесть побед в матчах подряд и добавив четыре позиции, омская команда возглавила этот рейтинг. На втором месте оказалось минское «Динамо». Замыкает топ-3 екатеринбургский «Автомобилист».

Индекс силы – математический показатель, учитывающий результаты матчей, победные серии и уровень соперников. Команды, которые стабильно побеждают, особенно сильных противников, получают больше баллов. За победу в основное время команда забирает у соперника 25 % его очков, а за выигрыш в овертайме или по буллитам – 12,5 %.