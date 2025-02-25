Омск-Информ
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·Общество

Неблагоприятная погода продлится 14 часов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омске снова ожидается неблагоприятная для рассеивания выбросов погода. Она продлится с 18:00 сегодняшнего дня до 08:00 завтрашнего.
– 26 февраля уровень загрязнения воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный, – сообщают синоптики.
27 и 28 февраля уровень загрязнения ожидается пониженный.
·Общество

Неблагоприятная погода продлится 14 часов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омске снова ожидается неблагоприятная для рассеивания выбросов погода. Она продлится с 18:00 сегодняшнего дня до 08:00 завтрашнего.
– 26 февраля уровень загрязнения воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный, – сообщают синоптики.
27 и 28 февраля уровень загрязнения ожидается пониженный.