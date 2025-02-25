Еще больше в регионе случаев задымления по той же причине.

По данным МЧС, за 2024 год в Омской области произошло 12 пожаров из-за оставленной без присмотра еды на включенной плите. В этом году уже случилось три таких пожара.

– Оставленный без присмотра на сковороде блинчик может стать причиной пожара. И не только блинчик, но и пельмени, мясо и другая еда, – отметили в МЧС.

В прошлом году спасатели также реагировали на 170 сообщений о задымлении из-за подгорания пищи (без пожара). В этом году таких вызовов был 21.

В МЧС советуют не оставлять пищу на плите без присмотра, не перегревать масло, не тушить масло водой, не класть замороженные продукты в раскаленное масло.