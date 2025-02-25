На реализацию нацпроекта «Кадры» региону выделено свыше 570 млн рублей.

Губернатор Виталий Хоценко провел коллегию регионального Минтруда. На ней были подведены итоги реализации первого цикла нацпроектов и анонсированы планы на два новых – «Семья» и «Кадры».

Как сообщил глава региона, за время действия нацпроекта «Демография» Омской области было выделено свыше 20 млрд рублей, 70 % из них – это средства федерального бюджета. Благодаря этому нацпроекту около 130 тыс. омских семей получили ежемесячные выплаты при рождении детей, а профессиональное обучение и повышение квалификации прошли 2,5 тыс. женщин с детьми дошкольного возраста. Кроме того, расширился перечень предоставляемых мер соцподдержки и оказываемых социальных услуг.

Новый нацпроект «Семья» включает в себя поддержку молодых и многодетных семей, а также граждан старшего возраста. В 2025 году Омская область получит на его реализацию 1,7 млрд рублей. Деньги пойдут на ремонт стационарных учреждений, программы соцконтрактов и долговременного ухода, а также на первый этап строительства социальной деревни для сопровождаемого проживания инвалидов.

Вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей находятся на особом контроле у губернатора. Сейчас в регионе действует 35 мер поддержки, и этот перечень будет расширяться. За время проведения СВО социальную поддержку получили свыше 11 тыс. семей защитников Отечества. Также продолжится работа по переобучению и трудоустройству омичей, вернувшихся с военной службы.

Что касается нацпроекта «Кадры», то в этом году его финансирование составит 570,6 млн рублей. Как сообщил Виталий Хоценко, на этот год ставится задача модернизировать, отремонтировать и оснастить все помещения службы занятости в регионе и повысить заработную плату ее работников до средней по региону. Кроме того, прорабатывается вопрос создания в Омске молодежного кадрового центра.

Министр труда и социального развития региона Ирина Варнавская отметила, что на особом контроле остается комплектование вакансий оборонно-промышленного комплекса. C начала 2024 года на предприятия ОПК трудоустроили более 8,2 тыс. человек. На профессиональное обучение и повышение квалификации работников ОПК в этом году выделяется 6,6 млн рублей. А одна из первоочередных задач этого года – усилить работу по переобучению и трудоустройству омичей, вернувшихся с военной службы.