Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

 В Омске водитель пассажирского автобуса врезался в трамвай.

Сегодня, 25 февраля, в 11:54 часа стало известно о ДТП с участием пассажирского транспорта.

Прибывшие полицейские предварительно установили, что 34-летний водитель автобуса № 33 на улице Богдана Хмельницкого в районе ТЦ «Парк» при развороте врезался в трамвай № 8 под управлением 43-летней женщины.

В результате ДТП пострадавших нет. В момент столкновения в автобусе находилось 10 пассажиров, а в трамвае – 15. Проводится проверка.

·Происшествия

 В Омске водитель пассажирского автобуса врезался в трамвай.

Сегодня, 25 февраля, в 11:54 часа стало известно о ДТП с участием пассажирского транспорта.

Прибывшие полицейские предварительно установили, что 34-летний водитель автобуса № 33 на улице Богдана Хмельницкого в районе ТЦ «Парк» при развороте врезался в трамвай № 8 под управлением 43-летней женщины.

В результате ДТП пострадавших нет. В момент столкновения в автобусе находилось 10 пассажиров, а в трамвае – 15. Проводится проверка.