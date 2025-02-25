«Переговорщику» грозит до 8 лет тюрьмы.

В омскую полицию поступило сообщение из больницы, куда доставили 22-летнего омича с переломами двух ребер и повреждением легкого.

Установлено, что молодой человек праздновал день рождения приятеля в арендованном коттедже на улице 13-й Рабочей. В ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и его знакомым возник конфликт, переросший в драку. В этот момент к дерущимся подошел их приятель и нанес пострадавшему несколько ударов ногами. После того как мужчина пожаловался на сильную боль и ухудшение самочувствия, друзья вызвали скорую помощь.

По версии подозреваемого, он пытался прекратить драку. Ему 23 года, ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Рецидивисту грозит до 8 лет тюрьмы.