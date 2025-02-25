Владелец не принял меры предосторожности на случай пожара.

Судебные приставы на 15 суток приостановили в Омске деятельность «Хостела 88» (Богдана Хмельницкого, 210). Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщили в ведомстве, система противопожарной сигнализации в здании не извещает подразделение пожарной охраны в случае возгорания, коридоры здания на втором этаже слишком маленькие, а пожарные шкафы выступают из плоскостей стен на лестничных площадках. Кроме того, ширина горизонтального участка пути эвакуации из помещения буфета в комнату отдыха, из главного фойе в сторону кухни и лестничной клетки, составляет менее 1 метра. В полу на путях эвакуации есть ступеньки и нет пандуса. Здание ангара и помещение бывшего СТО не оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

Проверку в здании провели дважды. После первого раза владельцы хостела не устранили нарушения. Решение о приостановке деятельности принял суд. Приставы опечатали здание в тот же день.