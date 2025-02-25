Омск-Информ
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·Общество

Он изношен на 73 % и может рухнуть.
Прокуратура выявила нарушения в действиях омских чиновников. Городская администрация не расселила аварийный дом № 28 на улице Гоголя в Ленинском округе.
В декабре 2023 года 8-квартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу. Физический износ его конструктивных элементов составляет 73 %. Обследование показало снижение прочности и устойчивости, что может повлечь угрозу его внезапного обрушения.
– Несмотря на это, муниципалитет не принимает должных мер по расселению жильцов, – подчеркнули в прокуратуре.
Сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы обязать администрацию Омска принять меры. Сегодня в Центральном районном суде Омска пройдет первое заседание.
·Общество

Он изношен на 73 % и может рухнуть.
Прокуратура выявила нарушения в действиях омских чиновников. Городская администрация не расселила аварийный дом № 28 на улице Гоголя в Ленинском округе.
В декабре 2023 года 8-квартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу. Физический износ его конструктивных элементов составляет 73 %. Обследование показало снижение прочности и устойчивости, что может повлечь угрозу его внезапного обрушения.
– Несмотря на это, муниципалитет не принимает должных мер по расселению жильцов, – подчеркнули в прокуратуре.
Сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы обязать администрацию Омска принять меры. Сегодня в Центральном районном суде Омска пройдет первое заседание.