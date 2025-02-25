Омск-Информ
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·Происшествия

Авария случилась утром в Ленинском округе.
Сегодня около 08:45 в Омске случилось дорожно-транспортное происшествие. На улице 1-й Красной Звезды 37-летний мужчина на автомобиле Nissan сбил 12-летнего мальчика.
По данным ГИБДД, ребенок в момент аварии переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчику понадобилась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах аварии  разбираются полицейские.
·Происшествия

Авария случилась утром в Ленинском округе.
Сегодня около 08:45 в Омске случилось дорожно-транспортное происшествие. На улице 1-й Красной Звезды 37-летний мужчина на автомобиле Nissan сбил 12-летнего мальчика.
По данным ГИБДД, ребенок в момент аварии переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчику понадобилась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах аварии  разбираются полицейские.