Задержка одного из самолетов превышает 2,5 часа.

Сегодня авиаперевозчики снова задерживают рейсы из Омского аэропорта. Задержки длятся от 20 минут до 2 часов и 45 минут.

Самолет «Икара» до Казани, который должен был отправиться в 07:30, вылетит только в 10:15. Отметим, что этот самолет из Казани ранее прибыл в Омск с опозданием, вместо 05:50 в 09:15.

Самолет «Уральских авиалиний» в Москву вместо 06:35 вылетел в 07:03. Рейс S7 AIRLINES в Москву вместо 06:45 стартовал в 07:17. Самолет «Северного ветра» в Сочи вылетел не в 09:10, а в 09:30.