Омск-Информ
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·Происшествия

В аварии также пострадал пассажир легковушки.

Вчера, 24 февраля, около 20:30 часов вечера в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП с летальным исходом. 

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно выяснили, что 42-летний водитель «Мерседес-Бенц», на трассе Тюмень – Омск, оказался встречке и врезался в автомобиль «Тойота-Рав-4».

В результате столкновения водитель «тойоты» скончался на месте от полученных травм, а его пассажир оказался в больнице. Окончательные причины и обстоятельства аварии будут выяснены в ходе проверки.

·Происшествия

В аварии также пострадал пассажир легковушки.

Вчера, 24 февраля, около 20:30 часов вечера в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП с летальным исходом. 

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно выяснили, что 42-летний водитель «Мерседес-Бенц», на трассе Тюмень – Омск, оказался встречке и врезался в автомобиль «Тойота-Рав-4».

В результате столкновения водитель «тойоты» скончался на месте от полученных травм, а его пассажир оказался в больнице. Окончательные причины и обстоятельства аварии будут выяснены в ходе проверки.