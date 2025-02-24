Турецкие власти намерены организовать новые переговоры.

В понедельник, 24 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом назвал условие для прекращения боевых действий на Украине. По его словам, вариант мгновенного примирения страну не устроит.

– Просто сразу же «замириться», оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать, – мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит. Его уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле, когда достигли договоренности на основе тех принципов, которые сами украинцы нам предложили, – сказал Лавров.

Он напомнил, что почти три года назад к России обратились с просьбой в качестве жеста доброй воли остановить наступление войск.

– Даже чуть-чуть отойти назад, что мы и сделали. Единственным результатом было то, что Украине Запад в лице тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона запретил подписывать ею же инициированный договор. Боевые действия мы прекратим, только когда переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Россию, – добавил Лавров.

В свою очередь, Хакан Фидан заявил, что Турция готова организовать переговоры по Украине и внести вклад в урегулирование. Второй тур переговоров России и США запланирован на неделе.