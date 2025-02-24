Глава региона подчеркнул, что регион всегда был и остается опорой для страны в сложные времена.

Сегодня, 24 февраля, в трехлетнюю годовщину начала СВО, губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил с заявлением. Он отметил, что регион в трудные времена всегда становится опорой Родине.

– Россия всегда была и будет свободной и великой, и мы сделаем для этого все возможное, – заявил омский губернатор.

Так, омичи защищают рубежи России и мирных жителей на фронте. А оборонные предприятия региона наращивают мощности в тылу, приближая Победу России.