Жительнице Левобережья звонили якобы сотрудники разных ведомств и предлагали сберечь средства.

Омские полицейские расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которое возбудили после обращения 57-летней жительницы Левого берега Омска. Она лишилась 5 млн рублей.

Горожанку «развели» по банальной схеме. В середине января омичке в мессенджере позвонил якобы бывший руководитель, который рассказал об утечке персональных данных сотрудников и связанной с этим проверке. Пенсионерка уже три года как находилась на заслуженном отдыхе и не заметила разницы в голосе. Предупредив о последующих звонках силовиков, «начальник» исчез.

Далее состоялись разговоры с «сотрудником ФСБ» и «работником Росфинмониторинга». Они заявили об оформленном на пенсионерку кредите. Звонившие убедили омичку снять сбережения в размере 2 млн рублей и перевести деньги на номера банковских карт неизвестных. Следуя указаниям, потерпевшая также «задекларировала» часть ювелирных изделий и сдала 36 украшений в ломбард. Вырученные 500 тыс. рублей тоже отправила злоумышленникам.

После этого пенсионерку отправили в Москву для дачи показаний в управлении ФСБ. В столице женщина сдала оставшиеся украшения на 331 тыс. рублей и перевела деньги преступникам. Однако встреча не состоялась якобы по причине занятости сотрудников, и омичка вернулась домой. Уже в Омске аферисты убедили отправить им еще 1,749 млн рублей, которые она заняла у знакомых и получила от продажи автомобиля.

В конце января злоумышленники сообщили, что теперь и недвижимость находится в опасности: необходимо провести фиктивные сделки для сохранности имущества. Омичка выставила квартиру на продажу, но спустя две недели начала сомневаться в своих действиях и обратилась в полицию.