Омск-Информ
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·Общество

Владислав Мурзин погиб в конце прошлого года.

В Калачинске готовятся к прощанию с 22-летним Владиславом Мурзиным. Он погиб на СВО 27 декабря.

Известно, что молодой человек родился и окончил школу в Калачинске. Прощание с бойцом пройдет завтра, 25 февраля.

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·Общество

Владислав Мурзин погиб в конце прошлого года.

В Калачинске готовятся к прощанию с 22-летним Владиславом Мурзиным. Он погиб на СВО 27 декабря.

Известно, что молодой человек родился и окончил школу в Калачинске. Прощание с бойцом пройдет завтра, 25 февраля.

2253