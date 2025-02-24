Дети будут бесплатно учиться работать на деревообрабатывающем станке.

Волонтеры Омского НПЗ передали деревообрабатывающий сверлильный станок Центру технического творчества «Мечта». С помощью этого оборудования можно изготавливать детали к авиа- и автомоделям.

Дети от 12 лет будут обучаться работать на нем под руководством опытного педагога. Новый станок является точным и безопасным. Его приобрели при поддержке омского завода по программе социальных инвестиций «Родные города»

– У нас авто- и авиамодельная мастерская и со своими работами ученики выступают на соревнованиях разного уровня, – сказал педагог дополнительного образования Центра технического творчества «Мечта» Максим Бобков. – Благодаря волонтерам класс пополнился столярным станком. Новое оборудование дает более точный результат, а ученики расширяют спектр своих навыков за счет его функциональности.

Школьников учат основам деревообработки бесплатно. Эти дополнительные занятия помогут ученикам развить технические навыки и сделать шаг к будущей профессии.

Для покупки оборудования волонтеры омского предприятия приняли участие в ежегодной благотворительной акции предприятия «Мастерская добра». Это электронный аукцион с лотами в виде картин, игрушек и украшений. Их создают сотрудники завода своими руками.

– Волонтеры принимают самое активное участие в благотворительных акциях, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Помимо сотрудничества с детским центром «Мечта», работники поздравляют с Новым годом воспитанников подопечных социальных учреждений, организуют сбор школьных принадлежностей ко Дню знаний, помогая малообеспеченным и многодетным семьям.

Акция проводится почти 10 лет – с 2016 года, ее активно поддерживают волонтеры омского завода. Вырученные средства идут на поддержку образовательных и социальных проектов.