Двое жителей Шербакульского района вывозили животных в машине.

Следователь полиции Шербакульского района завершил расследование резонансного уголовного дела о краже 41 барана в селах Северное и Максимовка, возбужденного в конце ноября прошлого года. По данным следствия, двое жителей, 25 и 27 лет, организовали серию хищений скота в сельских поселениях.

Силовики восстановили всю картину преступления. Подозреваемые заранее выбирали загоны без охраны, а ночами похищали животных. Один из них следил из машины, а второй выносил животных. Украденных баранов сбывали заготовителю в Омске. В общей сложности с 15 октября по 17 ноября ими был похищен 41 баран, общий материальный ущерб составил свыше 590 тысяч рублей.

Вину сельчане признали, возместиив ущерб в 418 тыс. рублей. Кроме того 8 баранов вернули владельцу обратно.

В настоящее время уголовное дело, расследованное по ч. 2 ст. 158 УК РФ, направлено в Шербакульский районный суд Омской области. Подельникам грозит до пяти лет тюрьмы.