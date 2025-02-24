Почта России привела свежую статистику по письмам от Госавтоинспекции.

В Почте России проанализировали письма от Госавтоинспекции, полученные водителями из Омской области за прошлый год. Как оказалось, чаще всего автовладельцев штрафовали в летние месяцы – в июне, августе и июле – 214 000, 212 000 и 195 000 уведомлений соответственно.

Меньше всего писем было в ноябре, декабре и январе – 49 000, 50 000 и 58 000 соответственно.

Всего за 2024 г. почтовики в Омской области приняли от Госавтоинспекции около 1,5 млн уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения. С 1 января 2025 года оплатить штраф со скидкой теперь можно в течение 30 календарных дней со дня вынесения постановления, но сама скидка уменьшилась с 50 до 25 %.