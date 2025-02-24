Байкер ночью наехал на насыпь щебня, который поручил высыпать на дороге глава поселения.

Полтавский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу 35-летнего главы Еремеевского сельского поселения Камо Петросяна. Чиновника признали виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Как сообщили в областной прокуратуре, 20 июня 2024 года в деревню Коконовка был завезен щебень для ямочного ремонта дорог. По указанию главы поселения его выгрузили на проезжую часть улицы Победы.

– При этом никаких мер для обеспечения безопасности дорожного движения глава Еремеевского сельского поселения не принял: не поручил установить дорожные знаки, свидетельствующие о проведении работ, а также огородить опасный участок соответствующим образом. В результате 21 июня в ночное время 52-летний местный житель, двигаясь на мотоцикле, наехал на насыпь щебня, получив при падении травмы, не совместимые с жизнью, – сообщили в прокуратуре. – Указанное происшествие стало возможным по причине ненадлежащего исполнения должностных обязанностей главой сельского поселения.

Вину в совершении преступления Петросян признал частично. Суд приговорил его к 2 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы. Также Петросяна лишили права в течение 2 лет занимать должности в органах местного самоуправления. Как только приговор вступит в законную силу, глава поселения должен будет покинуть должность.

Кроме того, суд обязал Камо Петросяна выплатить дочери погибшего мотоциклиста 500 тыс. рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.