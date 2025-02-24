Иномарка протаранила две машины и врезалась в ограждение.

Вечером в воскресенье, 23 февраля, в 20:50 часов стало известно об аварии в Амуре-2 с пострадавшим ребенком.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 21-летний водитель автомобиля «Тойота-Королла-Филдер», двигаясь по ул. 21-й Амурской со стороны ул. 4-й Челюскинцев, на регулируемом перекрестке с ул. Завертяева выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и протаранил две иномарки. Первой оказалась «Субару-Легаси» под управлением 31-летнего мужчины. После «тойота» столкнулась с автомобилем «Ниссан-Жук» под управлением 39-летней женщины, которая двигалась по встречке. Затем «тойоту» отбросило на металлическое ограждение.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля «Тойота-Королла-Филдер» и его пятилетнему пассажиру, который в момент происшествия находился в детском удерживающем устройстве.

– Ребенок вылетел из окна при столкновении. Он был пристегнут. Ремень безопасности был разорван от удара. Мой муж оказал первую помощь. Скорая приехала за считаные секунды, – рассказала омичка, ставшая свидетельницей аварии.

Проводится проверка.