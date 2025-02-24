Омск-Информ
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·Происшествия

На здании полностью выгорела кровля.

Вчера, 23 февраля, в 18:19 стало известно о пожаре в Большеуковском районе. Полыхал двухквартирный дом.

Пожарные не допустили перехода огня на соседнюю квартиру. Возгорание меньше чем за час ликвидировали 5 специалистов МЧС России, задействовав 2 единицы техники. В результате пламенем повреждены кровля, потолочное перекрытие, внутренняя отделка на общей площади 64 квадратных метра. Выясняется причина пожара.

·Происшествия

На здании полностью выгорела кровля.

Вчера, 23 февраля, в 18:19 стало известно о пожаре в Большеуковском районе. Полыхал двухквартирный дом.

Пожарные не допустили перехода огня на соседнюю квартиру. Возгорание меньше чем за час ликвидировали 5 специалистов МЧС России, задействовав 2 единицы техники. В результате пламенем повреждены кровля, потолочное перекрытие, внутренняя отделка на общей площади 64 квадратных метра. Выясняется причина пожара.