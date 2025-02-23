Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Торговая точка после санкций перешла под контроль российского бизнеса. И вероятно, не выдержала конкуренции.

В Омске появилось объявление о продаже известного магазина косметики и парфюмерии «Л’Окситан» в ТЦ «МЕГА». Торговая точка работает по франшизе. Автор объявления объяснил продажу удаленностью управления. Собственник оценил бизнес с тремя сотрудниками в 2,5 млн рублей, готов обсудить разные способы оплаты.

Эта точка – бывший французский бренд L'Occitane. В 2022 году после введения санкций магазины сменили владельцев и сменили вывески на «Л’Окситан». Французский производитель отказался поставлять свою продукцию в импортозамещенные точки. В итоге, вероятно, магазины не выдержали конкуренции с местными продавцами косметики и парфюмерии. И еще вероятнее – с многочисленными маркетплейсами.

·Экономика/Бизнес

Торговая точка после санкций перешла под контроль российского бизнеса. И вероятно, не выдержала конкуренции.

В Омске появилось объявление о продаже известного магазина косметики и парфюмерии «Л’Окситан» в ТЦ «МЕГА». Торговая точка работает по франшизе. Автор объявления объяснил продажу удаленностью управления. Собственник оценил бизнес с тремя сотрудниками в 2,5 млн рублей, готов обсудить разные способы оплаты.

Эта точка – бывший французский бренд L'Occitane. В 2022 году после введения санкций магазины сменили владельцев и сменили вывески на «Л’Окситан». Французский производитель отказался поставлять свою продукцию в импортозамещенные точки. В итоге, вероятно, магазины не выдержали конкуренции с местными продавцами косметики и парфюмерии. И еще вероятнее – с многочисленными маркетплейсами.