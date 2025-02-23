Омск-Информ
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·Происшествия

Молодого человека «развели» мошенники.

Очередной случай мошенничества зафиксирован накануне в Омске. К правоохранителям обратился 20-летний студент, живущий в Нефтяниках.

Молодого человека «развели» по классической схеме. Неизвестный позвонил юноше, представившись работником оператора сотовой связи. Он уверял о необходимости продлить договор пользования сим-картой.

Но для этого необходимо перечислить 270 тыс. рублей. Студент доверился незнакомцу. Осознав, что попался на удочку мошенников, юноша обратился к правоохранителям. Ведется следствие.

·Происшествия

Молодого человека «развели» мошенники.

Очередной случай мошенничества зафиксирован накануне в Омске. К правоохранителям обратился 20-летний студент, живущий в Нефтяниках.

Молодого человека «развели» по классической схеме. Неизвестный позвонил юноше, представившись работником оператора сотовой связи. Он уверял о необходимости продлить договор пользования сим-картой.

Но для этого необходимо перечислить 270 тыс. рублей. Студент доверился незнакомцу. Осознав, что попался на удочку мошенников, юноша обратился к правоохранителям. Ведется следствие.