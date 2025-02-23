Хозяева трехэтажного дома объявили о своем переезде.

В Омской области выставили на продажу коттедж на участке 3 сотки в элитном жилом микрорайоне возле Дендропарка. Владельцы оценили трехэтажную недвижимость из кирпича в 280 «квадратов» в 60 млн. Сами они заявили, что продают жилье из-за переезда.

– Делали ремонт для себя, тщательно контролировали процесс не всех этапах. Продаем в связи с переездом в другой город, – указано в объявлении.

На цокольном этаже традиционно можно встретить хозяйственные помещения: котельная, кладовая, гардеробная, санузел, комната отдыха, душевая и хамам. На первом этаже сделали просторную кухню-столовую, гостиную с камином, кабинет и еще один санузел. На втором этаже располагаются две ванные комнаты и три спальни, гардеробная. На третьем этаже, судя по всему, гостевая зона – еще одна ванная комната, зона гардероба, спальная зона, зона для телевизора и рабочая зона. Дизайн помещений в таунхаусе выполнен в смешанном стиле классики и хайтека: минималистичный интерьер в бело-коричнево-серых тонах, но с массивными люстрами и мебелью.

На территории есть зона для отдыха: теплый гараж, просторная веранда с панорамным остеклением, столовой зоной, дровницей и авторским мангалом.Для любителей барбекю предусмотрены гриль, коптильня и тандыр.

Дом оснащен высококачественными материалами: двери и лестница выполнены из массива дуба, а кухня – немецкого производства. В каждой комнате установлены кондиционеры, а в санузлах – инсталляционные системы с итальянской плиткой и душевыми с трапом в полу. В хамаме имеется панно из ручной мозаики и режим «звездного неба».

Вся мебель выполнена из дуба, а в коттедже установлены антивандальные системы. Система «Умный дом» позволяет дистанционно управлять температурой, вентиляцией и освещением, а также включает видеонаблюдение по периметру дома и в гараже.