Омск-Информ
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·Происшествия

Подросток переходил дорогу по «зебре».

Вчера в 19:20 часов стало известно об аварии с пострадавшими.

Полицейские выяснили, что на улице 15-й Рабочей водитель «Лады» сбил 15-летнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре».

В итоге школьнику понадобилась помощь медиков. Проводится проверка.

·Происшествия

Подросток переходил дорогу по «зебре».

Вчера в 19:20 часов стало известно об аварии с пострадавшими.

Полицейские выяснили, что на улице 15-й Рабочей водитель «Лады» сбил 15-летнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре».

В итоге школьнику понадобилась помощь медиков. Проводится проверка.