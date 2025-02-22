По мнению горожан, ловцы птиц занимаются незаконной деятельностью.
В паблике «Голос Омска» появился пост с призывом запретить незаконную торговлю снегирями и другими птицами на Хитром рынке. Инициаторы указывают на то, что изымать животных из природы запрещено законом.
– Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, а также Октябрьский РОВД с равнодушием смотрят, как на Хитром рынке каждые выходные ловцы птиц незаконно торгуют снегирями, щеглами и другими птицами, изъятыми из дикой природы, что запрещено законом, – говорится в сообщении. – У этих торговцев нет никаких документов на свой товар, при попытке их сфотографировать ведут себя агрессивно, вырывают телефон из рук. При этом птицы содержатся в тесных клетках, постоянно бьются о прутья, стремясь вырваться на волю.
Реакция властей на инициативу омичей пока неизвестна. Отметим, что торговля птицами на Хитром рынке ведется длительное время.