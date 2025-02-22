Зима продлится еще пару месяцев, и людям, живущим в частных домах, нужны дрова для их обогрева. Этим пользуются мошенники.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту хищения средств у 37-летнего жителя деревни Новоильиновки Полтавского района. Мужчина лишился 11 тыс. рублей при покупке дров.

Потерпевший увидел в социальных сетях объявление о продаже дров и связался с продавцом по телефону. Ему рассказали об условиях и уточнили детали заказа. Мужчина перевел 9500 рублей за дрова и 1500 за доставку, но в назначенный день ничего не привезли. Телефон продавца не отвечал, тогда сельчанин обратился в полицию.

– Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах преступления, – сообщили в пресс-службе УМВД.

Омичам напоминают о необходимости быть предельно бдительными при общении по телефону и в интернете, а также при совершении денежных операций.