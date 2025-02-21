Шансы омского клуба подписать новый контракт с американским форвардом намного выше, чем у других клубов.

Известный агент Алеша Пилко, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Рида Буше, оценил шансы омского клуба на подписание нового контракта с форвардом.

– Шансы, что он останется, намного выше, чем у остальных команд его подписать. А в другой лиге я его не вижу, – заявил Пилко.

По словам агента, Буше готов остаться на зарплату от 90 до 100 млн рублей за сезон.

В текущем чемпионате КХЛ американский форвард сыграл за «Авангард» 42 матча и набрал 37 (22+15) очков. Сейчас он восстанавливается после перелома лицевой кости. На днях Буше вернулся из Германии, где ему делали операцию. Начало сезона легионер пропустил из-за травмы ноги.

Контракт с нападающим действует до 31 мая 2025 года.