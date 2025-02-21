Дом 1936 года постройки включен в реестр выявленных объектов культурного наследия.
На портале правовой информации опубликован приказ Минкульта Омской области о включении омской больницы водников в реестр выявленных объектов культурного наследия.
– Включить выявленный объект культурного наследия в Реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Омская больница водников», 1936 г., расположенного по адресу: ул. Красный Путь, д. 127, корпус 1 (литера А), – указано в документе.
Этим же документом определен предмет охраны объекта: местоположение и градостроительные характеристики здания; объемно-пространственная композиция сложного двухэтажного здания; многоскатная вальмовая форма крыши; конструкции и материал капитальных фундаментов; материал фасадов и их оформление в стиле «постконструктивизм с элементами неоклассики». Также предметом охраны является рельефный текст «Омская больница Нижне-Иртышского водздравотдела» и «Омская больница водников».
В границах объекта культурного наследия теперь запретят строительство и любые земляные работы.