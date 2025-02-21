Авиакомпания Red Wings, ранее пытавшаяся связать Омск со столицей Бурятии, поменяла стратегию.

С 3 июня авиакомпания Red Wings запускает перелеты по маршруту Омск – Улан-Удэ. Ранее самолеты из Омска уже летали в столицу Бурятии, но направление просуществовало лишь короткое время. Теперь перевозчик решил поменять стратегию.

Как пояснил заместитель коммерческого директора по регулярным перевозкам авиакомпании Red Wings Алексей Донченко, лайнеры будут летать из Улан-Удэ в Минеральные Воды со стыковкой в Омске.

– Самая свежая новость – это открытие рейса Улан-Удэ – Омск. Мы состыковали Омск с Минеральными Водами, стыковка в Омске час, и поэтому практически прямой рейс из Улан-Удэ в Минеральные Воды в летний период будет открыт, – сказал Донченко на пресс-конференции в столице Бурятии.

На сайте перевозчика уже продаются билеты на рейс до Улан-Удэ. Их стоимость начинается от 10 300 рублей.