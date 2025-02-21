Десятиэтажку собирались сдать летом прошлого года.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства разместил заявку на поиск подрядчика для охраны недостроенного 10-этажного дома № 2 на улице 11-й Ремесленной. Начальная стоимость контракта составила 1,9 млн рублей.

Победителю предстоит охранять объект с 17 марта по 31 декабря 2025 года. В задачи подрядчика входит охрана объекта от противоправных посягательств со стороны третьих лиц, охрана имущества заказчика, вноса – выноса (въезда – выезда) материальных ценностей, регистрация автотранспорта и посетителей в журналах учета, патрулирование объекта и территории, поддержание общественного порядка.

Указано, что нанятым секьюрити необходимо иметь при себе удостоверение частного охранника, форму и средства радиосвязи и (или) мобильной связи.

Строительство многоэтажного дома на улице 11-й Ремесленной началось в 2007 году. В 2009 году ПКФ «СМУ-1 КПД» обанкротилась. Достроить многоэтажку собирался новый подрядчик – компания «ГК «Энергосистемы», планировал к октябрю 2023 года. Правда, в феврале этого года в отношении руководства было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Дом хотели сдать летом минувшего года, но этого не произошло.