На взыскание у приставов в 2024 году находилось более 170 тысяч исполнительных производств этой категории.

Задолженность омичей за жилищно-коммунальные услуги в 2024 году выросла до 1,54 млрд рублей. За год жители региона накопили долгов за «коммуналку» на 1,46 млрд рублей, таким образом, задолженность выросла почти на сто миллионов.

У судебных приставов находилось на исполнении 172 тыс. производств о взыскании долгов за услуги ЖКХ. Им удалось получить от должников миллиард, неоконченными остались 35 тыс. производств на сумму 360 млн рублей. Эти долги перешли на текущий период.