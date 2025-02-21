Новому владельцу достанутся помещение, вольеры и собаки, с которыми «можно потискаться».
Известный в Омске хаски-парк «Юрта», расположенный в парке имени 30-летия ВЛКСМ, продают вместе с собаками. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито». За свой бизнес владелец просит 550 тыс. рублей.
Покупателю достанутся павильон для обслуживания клиентов, огороженная территория с вольерами и сами собаки породы хаски.
– Суть работы заключается в проведении экскурсий, живое общение с собачками, с которыми можно потискаться, пообниматься, пофотографироваться, в зимнее время есть прокаты на собачьей упряжке. Помещение, вольеры, собаки – все останется новому владельцу, умеющему работать с собаками, или же человеку, который хочет посвятить себя этому делу, с огромной любовью к животным, – указано в объявлении.
Так как хаски-парк находится на муниципальной земле, новому владельцу придется платить аренду в размере 29 тыс. рублей в месяц.