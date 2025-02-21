Омск-Информ
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·Общество

Организаторы зовут гостей на экскурсию по Ленинскому округу.

Организаторы объявили о наборе групп на трамвайную экскурсию по Ленинскому округу Омска. За 700 рублей историк и краевед Кирилл Демьянов расскажет гостям о прошлом этого округа, который ранее был отдельным городом – Ленинском. За 1,5 часа гости увидят архивные фотографии города, узнают, почему трамвайные пути проходят именно по этим улицам. И как трамвай помогал связывать разные города, не покидая территорию нынешнего Омска.

Мероприятие намечено на 1 марта. Начнется экскурсия в 12:00 с остановки «Цирк», а закончится на остановке «Трамвайное депо». Всего история займет 1,5 часа.

·Общество

Организаторы зовут гостей на экскурсию по Ленинскому округу.

Организаторы объявили о наборе групп на трамвайную экскурсию по Ленинскому округу Омска. За 700 рублей историк и краевед Кирилл Демьянов расскажет гостям о прошлом этого округа, который ранее был отдельным городом – Ленинском. За 1,5 часа гости увидят архивные фотографии города, узнают, почему трамвайные пути проходят именно по этим улицам. И как трамвай помогал связывать разные города, не покидая территорию нынешнего Омска.

Мероприятие намечено на 1 марта. Начнется экскурсия в 12:00 с остановки «Цирк», а закончится на остановке «Трамвайное депо». Всего история займет 1,5 часа.