Вещи, которым нельзя найти применение, станут утилизировать.

Мэрия Омска разработала порядок приема, хранения и принятия находок в муниципальную собственность. Речь идет о потерянных вещах, включая деньги и ценные бумаги, которые нашли и принесли в полицию другие люди.

Как явствует из проекта постановления, люди, обнаружив бесхозные вещи, должны оформить заявление и передать найденное в специальную комиссию департамента имущественных отношений мэрии. В свою очередь, комиссия после осмотра вещей должна определить целесообразность дальнейшего использования находки.

Если найти применение вещи нельзя, то найденные вещи утилизируют. В случае если это деньги или ценные вещи, то их необходимо принять в муниципальную собственность и определить в место временного хранения.

– Если находкой являются денежные средства, они передаются в муниципальную собственность путем перечисления их с лицевого счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение УМВД, в бюджет Омска, – указано в документе.

Что будут делать с деньгами, если их владелец не объявится, в документе не указано.