Дело рассмотрит Тюкалинский городской суд.

Тюкалинская межрайонная прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сельчан. Они обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

По версии следствия, в июне и июле прошлого года приятели незаконно срубили на территории Тюкалинского района 49 берез. Ущерб оценили в 200 тыс. рублей.

Вину в совершенном преступлении мужчины признали и добровольно возместили причиненный ущерб. Уголовное дело прокуратура направила в Тюкалинский городской суд Омской области для рассмотрения по существу. Сообщникам грозит до 7 лет тюрьмы.