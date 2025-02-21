Омск-Информ
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·Происшествия

Тело мужчины обнаружили спасатели.

Вчера вечером, 20 февраля, в 22:37 часов в деревне Северное Шербакульского района Омской области загорелись жилой дом и сельхозпостройка.

Возгорание на площади 66 квадратных метров потушили 5 специалистов МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Пламя ликвидировали примерно за час.

В доме обнаружили тело его хозяина. Выясняется причина возгорания.

·Происшествия

Тело мужчины обнаружили спасатели.

Вчера вечером, 20 февраля, в 22:37 часов в деревне Северное Шербакульского района Омской области загорелись жилой дом и сельхозпостройка.

Возгорание на площади 66 квадратных метров потушили 5 специалистов МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Пламя ликвидировали примерно за час.

В доме обнаружили тело его хозяина. Выясняется причина возгорания.