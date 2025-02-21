Банк подвел итоги за 2024 год.

За год общий объем привлеченных средств от клиентов-юрлиц Омской области вырос в 2 раза. Доля депозитов выросла на 15 п.п. и составила 75 % от общего портфеля пассивов клиентов-юрлиц ПСБ в регионе.

Наиболее востребованы депозиты на срок до 30 дней. Спрос обусловлен возможностью оперативно реагировать на экономические изменения и использовать наиболее привлекательные предложения банка.

Также у омских бизнес-клиентов ПСБ популярна такая опция для получения пассивного дохода, как начисление процентов на неснижаемый остаток по счету. В регионе ее использует каждый третий предприниматель-клиент ПСБ, а объем начисленных таким образом средств в виде процентов за 2024 год вырос в 1,4 раза.

– Активный интерес омских предпринимателей к размещению сбережений в нашем банке обусловлен значительным ростом доходности такого инструмента, как депозиты, – отметила региональный директор ПСБ в Омске Ольга Дубровина. – На рост их популярности повлияло и то, что ПСБ предлагает гибкие условия под запросы бизнеса даже небольшого масштаба.

Открыть вклад в ПСБ или подключить программу лояльности клиенты банка из сегмента МСБ могут в мобильном приложении или интернет-банке «ПСБ Бизнес».

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