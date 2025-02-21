Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Ребенок неожиданно выскочил на дорогу, когда водитель «ниссана» двигался по двору.

В микрорайоне Новый Амур на окраине Центрального округа накануне произошло ДТП, в результате которого травмировался 8-летний мальчик. Ребенок неожиданно выбежал на дорогу и оказался под колесами автомобиля.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел около 19:40 часов во дворе дома № 8 в 6-м Амурском проезде. Ехавший по двору 49-летний водитель автомобиля «Ниссан-Тиида» не успел отреагировать на появление ребенка, который выскочил из-за припаркованных автомобилей. Школьнику понадобилась помощь врачей.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

1088
·Происшествия

Ребенок неожиданно выскочил на дорогу, когда водитель «ниссана» двигался по двору.

В микрорайоне Новый Амур на окраине Центрального округа накануне произошло ДТП, в результате которого травмировался 8-летний мальчик. Ребенок неожиданно выбежал на дорогу и оказался под колесами автомобиля.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел около 19:40 часов во дворе дома № 8 в 6-м Амурском проезде. Ехавший по двору 49-летний водитель автомобиля «Ниссан-Тиида» не успел отреагировать на появление ребенка, который выскочил из-за припаркованных автомобилей. Школьнику понадобилась помощь врачей.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

1088