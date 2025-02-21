Для хоккеистов наняли личных репетиторов и создали группу в Telegram.
Нападающий «Авангарда» Марк Верба рассказал, как игроки омского клуба понимают канадских тренеров Ги Буше и Дэйва Барра. Оказалось, что в клубе ведется комплексная работа над устранением языкового барьера.
– Во-первых, в тренерском штабе и в команде многие хорошо владеют двумя языками – русским и английским. Во время собраний нам помогают с переводом, в особенности со специфической лексикой. Во-вторых, для всех была создана группа в «Телеграм», где постоянно публикуются слова и фразы на хоккейную тематику, изучив которые, понимать разговорный хоккейный гораздо легче. У иностранцев есть своя группа, в которой по той же схеме идет изучение русского языка, – поведал Верба.
Кроме того, для всех хоккеистов были организованы занятия на одной из платформ по изучению языка с личным репетитором. Марк Верба также пошутил, что проводит с легионерами отдельные уроки. Видимо, речь идет о ругательствах на русском. Их, как показывает практика, иностранцы любят больше всего.