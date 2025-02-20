Владелец заявил, что реализует недвижимость из-за переезда.
В СНТ «Надежда-СибАДИ», в Любинском районе Омской области, выставлена на продажу маленькая дача стоимостью 45 тыс. рублей. Продавец уточнил, что реализует фазенду из-за переезда.
На участке в 12 соток имеются деревянный домик размером 3×6 метров с новой крышей, металлической печкой и бетонным фундаментом.
Территория огорожена металлическим забором с воротами и калиткой, дорожки забетонированы. Дополнительно на участке расположены контейнер на 2,5 тонны, большая цистерна для воды, разборный парник и стройматериалы.
Из коммуникаций на даче только водопровод. Зато растут яблони, слива, вишня, облепиха, малина и жимолость.