Для минимизации рисков с городских зон подтопления еще не убрали и половины снега.

Мэр Омска Сергей Шелест привел свежие данные по потенциальным местам подтопления. В зоне риска в этом году оказались 354 локации, против прошлогодних 250.

Самый проблемный в плане паводка традиционно Кировский округ: сказываются большое количество частного сектора, неоднородные рельеф и застройка. Об этом не понаслышке знают жители переулка Ключевого, где сегодня работали бригады окружного ДЭУ.

Кстати, уборка снега с точек «паводковой карты» производится в дневное время, ночью эта же техника задействована в уборке городских дорог. С начала февраля с территорий вероятного подтопления вывезено порядка 20 тысяч кубометров снега. Всего же предстоит отправить на полигоны 50 тысяч тонн снежной массы.