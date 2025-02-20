Молодой человек воспользовался тем, что владелец машины уснул.

Ночью в селе Павлоградка Омской области инспекторы ДПС обратили внимание на «Ниву», ехавшую с выключенными световыми приборами. Сначала водитель пытался скрыться, повредив при этом дорожный знак, но потом остановил машину.

За рулем оказался 21-летний местный житель, на пассажирском сиденье – его 12-летний знакомый. Машина, как выяснили автоинспекторы, принадлежит отцу пассажира. Водитель признался: транспортное средство взял без разрешения. Полицейские сообщили о случившемся владельцу, нарушителя доставили в отдел полиции.

Предварительно установлено, что в тот вечер владелец машины с сыном приехал в гости к родителям фигуранта отпраздновать свой юбилей. Когда все уснули, молодой человек разбудил школьника и предложил прокатиться, заверив, что отец разрешил. Ключ от замка зажигания был наготове: еще три месяца назад он снял его со связки ключей автовладельца.

Катаясь по поселку, первым делом подозреваемый заехал на автозаправку, чтобы у хозяина машины не возникло подозрений. Однако по дороге наткнулся экипаж ДПС.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Кроме того, фигурант привлечен к административной ответственности за управление автотранспортом, не имея такого права, нарушение правил пользования световыми приборами, отсутствие страхового полиса, непристегнутый ремень безопасности и повреждение дорожного знака.

Ранее подозреваемый уже садился за руль указанного автомобиля – с разрешения владельца, за что оба привлекались к административной ответственности: первый – за управление без соответствующих документов, второй – за передачу управления транспортными средствами лицу, не имеющему такого права.