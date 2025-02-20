Омск-Информ
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·Происшествия

Лесозаготовитель выпиливал деревья за пределами своей деляны.

На минувшей неделе тевризские лесники зафиксировали случай незаконной рубки деревьев в лесах Белоярского участкового лесничества. В ходе совместного рейда с полицией они увидели, как лесозаготовитель выпиливал деревья за пределами своей деляны. Делал он это без наличия необходимых документов: так он пытался расширить дорогу к лесному участку, на котором вел законную заготовку.

Специалисты выявили, что гражданин успел вырубить три березы. Данные действия нанесли ущерб лесному фонду региона, превышающий 4 тыс. рублей.

Составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему предстоит не только возместить причиненный ущерб, но и выплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.

·Происшествия

Лесозаготовитель выпиливал деревья за пределами своей деляны.

На минувшей неделе тевризские лесники зафиксировали случай незаконной рубки деревьев в лесах Белоярского участкового лесничества. В ходе совместного рейда с полицией они увидели, как лесозаготовитель выпиливал деревья за пределами своей деляны. Делал он это без наличия необходимых документов: так он пытался расширить дорогу к лесному участку, на котором вел законную заготовку.

Специалисты выявили, что гражданин успел вырубить три березы. Данные действия нанесли ущерб лесному фонду региона, превышающий 4 тыс. рублей.

Составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему предстоит не только возместить причиненный ущерб, но и выплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.